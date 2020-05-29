القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي المتهم في قضية فلويد

وُجهت الى الشرطي الأميركي الذي ركع على رقبة المواطن الأسود جورج فلويد الذي توفي لاحقا، أثناء توقيفه في مينيابوليس تهمة القتل غير المتعمد الجمعة كما أعلن مدعون.

وقال مدعي المنطقة مايك فريمان للصحافيين إن "عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين".

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق توقيف شوفين بعدما أقيل من مهامه.

وأثار مقتل فلويد أثناء توقيفه اضطرابات واسعة أدت الى نشر الحرس الوطني الأميركي 500 من عناصره في المدينة لاعادة الهدوء إليها.

وبدأت التظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجين الذين وضعوا كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضا.

واعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الجمعة أن وفاة فلويد يجب ألا تعتبر "أمرا عاديا" في الولايات المتحدة.