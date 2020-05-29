تويتر ينشر تحذيرا غير مسبوق على تغريدة ترامب بشأن تظاهرات مينيابوليس

نشر موقع تويتر اليوم الجمعة تحذيراً غير مسبوق بشأن محتوى إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بإطلاق النار على متظاهري ولاية مينيسوتا الذين يحتجون على مقتل مواطن أسود البشرة على يد الشرطة.

ووضع موقع التواصل الاجتماعي الشهير إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة ترامب بشأن أحداث مينيابوليس.

ويأتي التحذير بعد يوم من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وقال الموقع في رسالته التحذيرية المصاحبة لتغريدة ترامب: "انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر عن تمجيد العنف. ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه قد يكون في المصلحة العامة أن تبقى التغريدة متاحة".