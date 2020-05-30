الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي الأسود تصل البيت الأبيض

تظاهر المئات مساء الجمعة أمام البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم على مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.

ووُجّهت إلى الشرطي الأميركي الذي ركع على رقبة المواطن الأسود جورج فلويد الذي توفي لاحقًا، تُهمة القتل غير المتعمّد الجمعة، وفق ما أعلن مدّعون.

وفُرض حظر تجول الجمعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد اضطرابات أعقبت مقتل فلويد.

وخلال تجمعهم امام البيت الأبيض طالب المتظاهرون "بالعدالة لجورج فلويد"، ملوحين بشعارات بينها "توقفوا عن قتلنا" و"حياة السود مهمة".

وقال المدعي مايك فريمان لصحافيين إن "عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين" في اطار قضية جورج فلويد. لكن هذا الاجراء جاء "متأخرا" بحسب عائلة فلويد التي اعتبرت أيضا أنه غير كاف.

وقالت العائلة في بيان إنها تريد أن يتم توجيه "تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار" لذلك الشرطي. واضافت "نريد أن نرى اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورطين" في القضية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه تحدّث إلى عائلة فلويد. وقال في البيت الأبيض "أتفهم الألم"، مضيفاً "عائلة جورج لها الحق في العدالة".

واعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من جهته الجمعة، أن وفاة فلويد يجب ألا تُعتبر "أمرًا عاديًّا" في الولايات المتحدة.

وقال أردوغان إن أولوية أهداف الدولة هو إنشاء جيل شاب يعي تاريخه وحضارته ويثق بنفسه ويتمتع بالأخلاق الفاضلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، الجمعة، أثناء مشاركته عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في حفل توزيع جوائز لمسابقة "كأس الفتح للرماية بالقوس" بنسختها الثامنة التي نظمها وقف الرماة.

وأضاف: "نريد أن يتحلى شبابنا بأخلاق رياضية جديدة في عصر يزداد فيه الطمع والأنانية والمادية والمنافسة غير العادلة في مجال الرياضة".

واستطرد: "حين نوجه أطفالنا إلى الرمي بالقوس وركوب الخيل والرماية بالبندقية، فإننا نطلعهم في نفس الوقت على رموزنا الثقافية".

وأوضح أنه يشجع ممارسة جميع الرياضات التراثية التي يراها جسورا تصل الماضي بالمستقبل، مشيرا إلى تقديمه الدعم للمحافظة عليها.

وأردف: "إلى جانب المجالات الأخرى أنا واثق من أن تركيا على عتبة انطلاقة جديدة في فروع الرياضات التقليدية".