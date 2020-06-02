الأمم المتحدة تحذر من اعتداء الأمن الأمريكي على الصحفيين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من مغبة مهاجمة الأمن للصحفيين الذين يغطون المظاهرات التي تشهدها ولايات أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك عبر دائرة تليفزيونية: "رسالة الأمين العام ثابتة، يجب الاستماع إلى المظالم ولكن يجب التعبير عنها بطرق سلمية. وعلى السلطات أن تضبط النفس في الردّ على المتظاهرين".

وأردف: "مرة أخرى نؤكد على أهمية التماسك الاجتماعي في أي بلد وليس فقط في الولايات المتحدة، ونعتبر أن التنوع هو إثراء المجتمعات وليس تهديدا لها".

وتابع: "الأمين العام كتب على حسابه الخاص بتويتر، السبت الماضي، قائلا: عندما يتعرض الصحفيون للهجوم، فإن المجتمعات تتعرض للهجوم.. ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تعمل بدون حرية الصحافة".

وأكمل: "لا يمكن أن يتحقق العدل في أي مجتمع بدون الصحفيين الذين يكشفون الحقيقة ويحققون في المخالفات التي تقع من السلطة".

ومنذ أسبوع، يتشهد ولايات أمريكية احتجاجات على مقتل المواطن من أصول إفريقية فلويد، تتحول أحيانا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة التي تعدت على صحفيين وأصابت بعضهم بجروح.