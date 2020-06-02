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ترامب يتوعد باستخدام الجيش للتعامل مع موجة الاحتجاجات المستمرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.06.2020 12:17
الجيش يعتقل أحد المتظاهرين أمام البيت الأبيض الفرنسية الجيش يعتقل أحد المتظاهرين أمام البيت الأبيض (الفرنسية)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيلجأ لاستخدام الجيش للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع ردا على مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

ووصف ترامب، في تصريح صحفي بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، عمليات النهب والتخريب التي تحصل خلال الاحتجاجات بـ "الإرهاب الداخلي".

وقال إنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني "بأعداد كافية ليتم السيطرة على الشوارع".

وأضاف: "سأقوم بنشر الآلاف والآلاف من القوات المدججة بالسلاح وعناصر الجيش والشرطة لوقف أعمال الشغب، والنهب والتخريب والاعتداء وتدمير الممتلكات".

وتأتي تصريحات ترامب مع دخول أعنف احتجاجات تشهدها البلاد منذ عقود يومها السابع على خلفية قتل شرطي مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء بولاية مينيسوتا، في 25 مايو / أيار الفائت.

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