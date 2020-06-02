هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في شمال الولايات المتحدة

قُتل جنديان أمريكيان في هجوم مسلح على قاعدة "غراند فوركس" الجوية للجيش الأمريكي، بولاية نورث داكوتا، حسبما أعلنت القاعدة في بيان.

وجاء في البيان الصادر الثلاثاء، تعرضت القاعدة لهجوم بالأسلحة النارية، في الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن تدابير فورية اتخذت لاحتواء الوضع من أجل حماية حياة بقية الجنود، وفتح تحقيق بالحادث، دون الإشارة فيما إذا كان الهجوم من داخل القاعدة أو خارجها.

ولفت إلى أن أسماء الجنديين المقتولين، سيعلن عنهما بعد 24 ساعة، دون الكشف فيما إذا تمّ القبض على المهاجمين، والمكان الذي شنوا منه الهجوم.

وبحسب موقع القاعدة على الإنترنت، تعد "غراند فوركس، الجوية، مركزا لطائرات بدون طيار من طراز، "آر كيو-4 غلوبال هوك" وهي طائرة استخبارات ومراقبة واستطلاع.