الشرطة الكندية تحقق في سيارة مشبوهة أمام السفارة التركية

باشرت السلطات الكندية، الخميس، إجراء تحقيق في وجود سيارة مشبوهة أمام مبنى السفارة التركية بالعاصمة أوتاوا.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن شرطة أوتاوا بدأت التحقيقات حول سيارة مشبوهة تم ركنها في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس، أمام السفارة التركية بشارع "ورتمبرغ".

وذكرت الشرطة التي وصلت المنطقة، أن التحقيقات ستشمل السيارة إلى جانب طرد مشبوه.

و كإجراء احترازي، أخلت الشرطة المباني في شارع "ورتمبرغ"، وجلبت حافلات البلدية لإجلاء الأهالي من منازلهم.

ومن المتوقع أن تقوم شرطة أوتاوا خلال الساعات القادمة بإصدار بيان حول مجريات التحقيق.