حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 113 ألف

سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 648 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 113 ألفا و125.

وحسب معطيات موقع "Worldometers" الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس، الثلاثاء، أصاب الفيروس 19 ألفا و135، ليبلغ العدد الكلي للمصابين مليونين و27 ألفا و438.

وتواصل نيويورك تصدرها لقائمة الإصابات بالولايات الأمريكية، بواقع 399 ألفا و892، توفي منهم 30 ألفا و516.

وتأتي ولاية نيوجيرسي بالمرتبة الثانية، بنحو 167 ألفا، ثم كاليفورنيا بـ 134 ألفا.

وتجاوز عدد اختبارات الكشف عن كورونا في البلاد، 21 مليونا و728 ألفا، والمتعافين 773 ألفا.

وتحتل الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا، وفي الوفيات بريطانيا والبرازيل وإيطاليا.