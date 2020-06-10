بومبيو: سنحقق في مضايقات لصحفيين أجانب بالاحتجاجات الأخيرة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، بفتح تحقيق في مزاعم تعرض صحفيين أجانب لمضايقات وحوادث، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ضد عنصرية وعنف الشرطة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن : "أعرف أن بعض الدول أبدت قلقها بشأن صحفيين قالت إنهم تعرضوا لمعاملة غير مناسبة، وأؤكد لهم أننا سنبذل كل ما بوسعنا لإجراء تحقيق في هذا الشأن"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

جاء ذلك تعليقا على تنديد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه بما أسمته "اعتداء غير مسبوق" على الصحفيين في الولايات المتحدة.

وقالت، الأسبوع الماضي، إنّ هناك معلومات تشير إلى أنه تم التعرض لـ 200 صحفي على أقل تقدير أو توقيفهم فيما كانوا يغطون الاحتجاجات المنددة بمقتل الأمريكي ذوي الأصول جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.