إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع نشر مذكرات مستشار الأمن القومي السابق

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

الدعوى قدمتها وزارة العدل أمام محكمة فدرالية في واشنطن، تطالب فيها بمنع نشر الكتاب.

المطالبة بمنع النشر جاءت بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".

ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه "المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض" في 23 يونيو/حزيران الجاري.