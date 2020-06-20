ترامب يتوعد بولتون بدفع "ثمن باهظ جداً" لنشر "معلومات سرية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، "يجب أن يدفع ثمنا باهظا"، لنشره كتابا يتناول تجربته في البيت الأبيض، وذلك بعد رفض قاض أمريكي التماساً تقدم به ترامب لمنع صدور الكتاب.

وأضاف ترامب، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "من الواضح أن بولتون الذي قام الجميع بشطبه من حساباتهم إلى حين قررت عودته وأعطيت له فرصة جديدة، خرق القانون بنشره معلومات سرية وبكميات هائلة".

وتابع قائلا: "يجب عليه أن يدفع ثمنا باهظا جدا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله.. لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى".

واستطرد الرئيس الأمريكي "أخيرا أتفق مع المستشار السياسي الفاشل ستيف شميدت، الذي وصف المجنون بولتون بأنه رجل حقير، فشل في أداء واجبه في حماية الولايات المتحدة.. ويجب عدم السماح له بالخدمة في الحكومة مرة أخرى.. هذا الكلام صحيح".

وأضاف "من الواضح أنه مع نشر الكتاب بالفعل وتسريبه إلى العديد من الأشخاص ووسائل الإعلام قبل الحصول على الموافقة الرسمية، لم يكن بمقدور القاضي أن يفعل شيئا بشأن إيقافه".

ووجه بولتون بكتاب مذكراته الذي حمل عنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، انتقادات إلى ترامب، وحمل اتهامات رآها البعض "مؤذية جدا" للرئيس.

وجاءت تغريدة ترامب بالتزامن مع إصدار قاض فيدرالي، السبت، حكما بأحقية بولتون في المضي قدما بنشر كتابه الثلاثاء المقبل، رغم جهود البيت الأبيض لمنع صدوره بسبب مخاوف من إمكانية الكشف عن معلومات سرية.

والجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بولتون، بـ"الخيانة" لأنه نشر معلومات "خاطئة" في كتابه.