الشرطة الكندية تحذر معارضاً سعودياً من تهديد وشيك من قبل الرياض

أعلن الناشط والمعارض السعودي البارز عمر عبد العزيز أن السلطات الكندية حذرته مؤخرا من تهديد وشيك من قبل حكومة بلاده داعية إياه لأخذ الاحتياطات لحماية نفسه.

وقال عبد العزيز (29 عاما) الذي يعيش في كندا، في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية: "السلطات الكندية تلقت بعض المعلومات بشأن وضعي وأنه يمكن أن أكون هدفا محتملا".

وأضاف أن "محمد بن سلمان وجماعته أو فريقه يريدون إيذائي. يريدون فعل شيء، لكن لا أعرف ما هو، ربما يكون اغتيالي أو خطفي".

ولفت عبد العزيز إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استدعائه بشكل مباشر من قبل الشرطة الكندية الملكية.

وقال: "سألوني ما رأيك بالأمر"، فأجبتهم ضاحكا بأني سعيد لأني أشعر بأني أقوم بشيء ما. أنتم تعرفون أنه حينما لا تفعلون شيئا يزعج محمد بن سلمان، يعني أنك لا تعمل بشكل جيد".

وعبر عبد العزيز عن اعتقاده بأن مثل تلك التهديدات تأتي من المملكة كوسيلة لخنق المعارضين، مؤكدا عزمه مواصلة تحدي الحكومة السعودية.

وأكد علاء محاجنة محامي عبد العزيز، معلومات موكله، وقال: في اتصالاته السابقة مع الحكومة الكندية، كان يتم إخباره دوما عن تهديدات ومخاطر عامة تجاهه، لكن هذه المرة الأمر مختلف، فالتحذير من تهديدات خطيرة ضد حياته كانت مختلفة هذه المرة. لقد كانت رسمية ونصحوه باتخاذ الاحتياطات. شعرت بأنها أكثر واقعية وأكثر مصداقية".