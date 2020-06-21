قتيل و11 جريحا في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية

قتل شخص وأصيب 11 آخرون بجروح غير مميتة، في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية، الأحد، على تويتر، إن شخصا توفي في المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار وقع في وقت متأخر من مساء السبت، بمنطقة هينيبين، إحدى المناطق التجارية المزدحمة بالمطاعم والحانات في المدينة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 11 بجروح لا تهدد حياتهم، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تلق الشرطة الأمريكية في مينيابوليس القبض، حتى الساعة (12:30 ت.غ) من ظهر الأحد، على أي شخص يشتبه بتورطه في الحادثة.

وسمحت سلطات مينيابوليس بإعادة فتح المطاعم والحانات في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، بعد 6 أسابيع من الإغلاق الكامل المرافق لتدابير مكافحة فيروس كورونا.

ومنذ 25 مايو/ أيار الماضي، تشهد مدينة مينيابوليس وغيرها من المدن الأمريكية تظاهرات حاشدة مناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطي ديريك تشوفين، بمينيابوليس.