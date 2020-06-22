ترامب يعتزم لقاء مادورو لإقناعه بالتخلي عن السلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يعتزم لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف مناقشة رحيله عن السلطة بطريقة سلمية.

وفي تراجع عن تصريحات سابقة، قال ترامب في تغريدة عبر تويتر، "سألتقي مادورو لأمر واحد فقط، وهو مناقشة تنحيه السلمي عن السلطة".

وأضاف، "على عكس اليسار الراديكالي، سأقف دائمًا مع شعب فنزويلا، فلطالما وقفت بجانب الحرية والليبرالية وضد نظام مادورو القمعي".

والأحد، صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه كان "منفتحًا للجلوس مع مادورو"، مقلّلاً في الوقت ذاته من أهمية رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة.

وتعد هذه التصريحات، خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حملة ترامب الانتخابية، والتي تهدف إلى الإطاحة بمادورو الاشتراكي، الذي ترأس أزمة اقتصادية عميقة في أمريكا الجنوبية.

وفي وقت سابق، رفض مادورو إنذار عدد من دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إجراء انتخابات، قائلا: "لن أرضخ لضغوط الدول المطالبة برحيلي عن السلطة بعد إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا".

وكشف ترامب في حوار سابق مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن التدخل عسكريا في فنزويلا، "خيار متاح".

ورغم أن الادارة الأمريكية عملت بشكل كبير لترويج غوايدو كزعيم شرعي لفنزويلا، إلا أنها لم تبد كثيرا من الثقة نحوه.