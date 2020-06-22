ترامب يعرب عن انفتاحه على اللقاء مع مادورو ويقلل من شأن غوايدو

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للنظر في إمكانية لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مقللا في الوقت نفسه من أهمية المعارض خوان غواديو، وذلك في مقابلة نشرها الاحد موقع الاخبار "اكسيوس".

وتشهد فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/يناير 2019 صراعا على السلطة بين خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد في محاولة لإقصاء مادورو فيما بدأ الرئيس الاشتراكي ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة وندد بها الغرب معتبرا أنها مزورة.

واعترفت حوالي ستين دولة في مقدمها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا بالوكالة لكن الصين وروسيا ودول عديدة بينها تركيا ظلت تدعم مادورو الذي تخضع حكومته لعقوبات أميركية.

لكن ترامب أبدى انفتاحه على لقاء مادورو. وقال "يمكن أن أفكر بذلك، مادورو يرغب في أن نلتقي. ولم أعارض أبدا اللقاءات، كما تعلمون لم أعارض عقد لقاءات إلا نادرا" مضيفا "أقول على الدوام، لا نخسر كثيرا من عقد لقاءات. لكن حتى الآن، رفضت ذلك".

ووجه القضاء الأميركي الى مادورو في آذار/ مارس تهمة "الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات" مع منح مكافأة بقيمة 15 مليون دولار موعودة لقاء اعتقاله.

وبالتوازي، واثر فشل استراتيجيتها لإزاحة مادورو من السلطة، اقترحت الولايات المتحدة في آذار/مارس "إطارا جديدا للانتقال الديمقراطي".

وبحسب أكسيوس، ألمح ترامب خلال المقابلة التي أجريت الجمعة إلى أنه لا يثق كثيرا بغوايدو. معربا عن معارضته "الشديدة لما يحصل في فنزويلا"، وحول الاعتراف بغوايدو قال "كنت موافقا على ذلك، لا أعتقد أن هذا الأمر ترك أثرا كبيرا بشكل أو بآخر".