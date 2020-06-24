مقتل 5 أشخاص في زلزال قوته 7.5 درجات ضرب المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الأربعاء، عن مصرع 5 أشخاص، إثر زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي البلاد.

وصرح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، أن شخصا لقي حتفه في مدينة "هواتولكو" جراء الزلزال.

بدوره، أعلن حاكم الولاية أليخاندرو موراتو، عن مصرع ثلاثة آخرين في ولاية "أواكساكا" وعاملا في شركة النفط الوطنية المكسيكية "بيمكس".

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال، صباح الثلاثاء، في ولاية "واهاكا" الساحلية المطلة على المحيط الهادي، على عمق 21 ميلاً، و131 كم جنوب شرق مدينة "أواكساكا دي خواريز"، حيث يعيش حوالي 260 ألف شخص.

والمكسيك واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم لكونها تقع عند ملتقى 3 صفائح تكتونية في قشرة الكرة الأرضية.