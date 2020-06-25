واشنطن تمهد لتمديد عقوبات بيع السلاح لإيران في مجلس الأمن

دعت واشنطن مجلس الأمن الدولي مجددا، إلى تمديد حظر السلاح المفروض على ايران.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء.

وذكر البيان أن مندوبة واشنطن لدى المنظمة الأممية، كيلي كرافت، والممثل الأمريكي المعني بشؤون ايران، بريان هوك، أطلعا أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة على مشروع قرار مقترح لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأوضحت البعثة الأمريكية في بيانها أن الممثل الخاص هوك أكد خلال الجلسة ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقفًا موحدا بشأن عمليات نقل الأسلحة الإيرانية، ومواصلته فرض القيود على تصدير الأسلحة لإيران.

وأضافت: "تم إطلاع مجلس الأمن على النطاق الكامل للنشاط الخبيث لإيران، بما في ذلك هجومها المباشر على السعودية في سبتمبر/أيلول 2019.".