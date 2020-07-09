بيلا حديد تهاجم إنستغرام والأخير يعتذر بسبب فلسطين.. ما القصة؟

اعتذر إنستغرام من عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية بيلا حديد، بعد أن اتهامها المنصة بـ "التنمر"، بعد أن قام التطبيق بحذف قصة بيلا التي شاركتها عبر حسابها الرسمي، وظهرت فيها صورة لجواز سفر منتهي الصلاحية خاص بوالدها، يظهر فيه أن مسقط رأسه هو فلسطين.

وشاركت عارضة البالغة من العمر 23 عاماً، صورة خلال نهاية الأسبوع الماضي وكتبت بيلا حديد عليها: "فلسطين، مسقط رأس بابا".

وقالت بيلا حديد إن انستغرام قام بحذف قصتها على انستغرام: "كل ما قلته" أبي ومسقط رأسه - فلسطين "بصورة جواز سفره الأمريكي".

وتابعت بيلا: "إنستغرام، في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدّونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وأصرت بيلا على نشر الصورة مرة أخرى عبر "انستغرام"، وعلقت: "ينبغي للجميع أن يستطيعوا نشر أين ولدوا آباؤهم وأمهاتهم اليوم! ذكرهم بمدى فخرك بالمكان الذي جئت منه!".

وقال متحدث باسم فيسبوك "لحماية خصوصية مجتمعنا، لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على الانستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لبيلا على هذا الخطأ."

وأعادت جيجي حديد نشر قصة أختها على انستغرام في ملفها الشخصي في عرض دعم مع صورة "GIF" تقول: "فخور". كما أعاد والد بيلا، محمد، 71 عامًا ، نشر قصة انستغرام لابنته.