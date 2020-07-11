ترامب: لا أفكر في إدامة الاتفاق التجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يفكر في الوقت الراهن المضي بالمرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.

وأضاف في تصريح للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا لزيارة القيادة الجنوبية الأمريكية، الجمعة، أن العلاقات بين بلاده وبكين "تضررت للغاية".

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية عقد جولة ثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، قال ترامب: "لا أفكر بذلك الآن".

وتابع: "العلاقة مع الصين تضررت للغاية؛ كان بإمكانهم وقف الوباء، كان بإمكانهم فعل ذلك، لكنهم لم يفعلوا. منعوا فقط انتشاره من ووهان إلى الأجزاء الأخرى من الصين".

ومضى قائلا: "بصراحة يدور في ذهني العديد من الأمور الأخرى"، دون توضيح.

ووقعت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وسط يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي مثلت نقطة تحول بارزة بعد أكثر من عامين ونصف العام من حرب تجارية بين البلدين.

ويشار أنه عقب انتشار جائحة كورونا حول العالم، ساءت العلاقات بين واشنطن وبكين، في ظل اتهام ترامب الأخيرة بأنها هي من سمحت بانتشار الفيروس الذي ظهر بداية في مدينة ووهان الصينية.

والولايات المتحدة هي أكثر بلد متضرر من الفيروس في العالم، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 3.1 مليون إصابة فضلا عن أكثر من 133 ألفا و500 متوفى، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.