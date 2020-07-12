شركة مفروشات أمريكية متهمة بالاتجار بالأطفال وغسيل الأموال

يتهم نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة شركة "وي فير" للمفروشات بالاتجار بالأطفال وغسيل الأموال، مطالبين السلطات بالتحقيق في هذا الصدد.

وظهرت صور لمنتجات تابعة للشركة، التي تبيع بالتجزئة عبر الأنترنت، مثل خزائن وسائد تحمل أسماء أطفال مفقودين، وتباع بآلاف الدولارات، وهو ما يعد أكثر بكثير من قيمتها.

وأثار بعض المستخدمين نظرية مفادها بأن أسماء العديد من منتجات "وي فير" لا سيما الخزائن تتطابق مع أسماء الأطفال المفقودين، وأن الزبائن يدفعون مقابل الأطفال من خلال الشراء عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وتم ضحد بعض الشائعات حول حقيقة وجود الأطفال المفقودين في مخازن شركة "وي فير" بالفعل، بعدما تبين أن الأسماء المتداولة لهؤلاء الأطفال هي لأطفال تم العثور عليهم أصلاً.