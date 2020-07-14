إدارة ترامب تلغي قرار سحب التأشيرات من الطلاب الأجانب حال استمرت الدراسة عن بعد

ألغت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، قرارها الخاص بسحب التأشيرات من الطلاب الأجانب في حالة استمرار دراستهم عبر الإنترت خلال فصل الخريف المقبل، على خلفية جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إلغائها القرار في الوقت الذي كانت تعقد فيه جلسة للطعن عليه، ضمن دعوى قضائية رفعت من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حسبما نقلت "اسوشيتيد برس".

ورفعت إدارتا هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل أيام، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، إثر سعي الأخيرة تجريد الطلاب الدوليين من تأشيراتهم إذا استؤنفت دراستهم عبر الإنترنت بالكامل في الخريف المقبل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، إنها لن تصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في البرامج المتاحة بالكامل عبر الإنترنت لفصل الخريف، كما دعت الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة لمغادرة البلاد أو المخاطرة بالترحيل إذا تحولت جامعتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، نحو 3 ملايين إصابة بكورونا، وأكثر من 130 ألف وفاة، وفق بيانات معهد جونز هوبكنز.

فيما رجح مسؤولون بوزارة الصحة في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس" وصول عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 30 مليون إصابة أي 10% من إجمالي عدد السكان المقدر بـ328 مليون نسمة.