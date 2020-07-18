الولايات المتحدة.. إصابة 85 رضيعاً بكورونا في تكساس

أعلنت سلطات مقاطعة تابعة لولاية "تكساس" الأمريكية، السبت، إصابة 85 رضيعا بكورونا، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقالت أنيت رودريغيز مديرة الصحة العامة في مقاطعة "نويسيس"، في تصريح صحفي، "حاليا هناك 85 رضيعا بعمر أقل من العام، جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بالفيروس".

وشهدت مقاطعة "نويسيس" في تكساس ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بكورونا، ما دفع المسؤولين إلى مناشدة السكان المساعدة في وقف تفشي الفيروس؛ عبر ارتداء كمامة الوجه والحفاظ على التباعد الجسدي.

ووفق تقرير الشبكة، سجلت المقاطعة حوالي 8 آلاف و100 إصابة بكورونا و82 وفاة.

ويرغب ممثلون عن المقاطعة أن يسمح حاكم الولاية للسلطات المحلية بإصدار أوامر البقاء في المنزل للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة، 3 ملايين و775 ألفا و276 إصابة بكورونا، توفي منهم 142 ألفا و127 فيما تعافى مليون و741 ألفا و626.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و244 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 600 ألف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و510 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.