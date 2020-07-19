القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تقترب من 143 ألفا

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 19.07.2020 17:49
آخر تحديث في 19.07.2020 22:34
أحد عاملي قطاع الصحة بالولايات المتحدة رويترز أحد عاملي قطاع الصحة بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفعت وفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، إلى 142 ألفا و883، عقب تسجيل 803 وفيات.

ووفقاً لأحدث معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 64 ألفا و329 إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و885 ألفا و430.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل وبريطانيا وفي الإصابات، البرازيل والهند.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و468 ألفا، توفي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و649 ألفا، وفق "worldometer".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت سلطات مقاطعة تابعة لولاية "تكساس" الأمريكية، السبت، إصابة 85...
مختارات