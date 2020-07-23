وقفة احتجاجية للجالية التركية والأذربيجانية ضد أرمينيا في نيويورك

نظم أفراد من الجاليتين التركية والأذربيجانية وقفة احتجاجية أمام الممثلية الدائمة لأرمينيا، في مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، رفضًا للهجمات التي شنتها الأخيرة على الأراضي الأذربيجانية.

وشارك في الوقفة بعض الأتراك والأذربيجانيين وأتراك الأهيسكا، وقد دعا إليها اتحاد الجمعيات التركية - الأمريكية، بحسب مراسل الأناضول.

وحرص المحتجون على حمل أعلام تركيا وأذربيجان، وقاموا بوقفتهم صامتين تمامًا لمدة ساعة، وبعدها قام رئيس اتحاد الجمعيات الذي دعا للوقفة، طولغا تكمان، بإلقاء بيان صحفي باسم المجموعة.

ووصف تكمان في بيانه أرمينيا بـ"الدولة الإرهابية المحتلة"، مشيرًا إلى أنها في الآونة الأخيرة بدأت تتبنى موقفًا عدائيًا.

وأوضح أن "هذا الموقف العدائي من أرمينيا جاء نتيجة تحولها إلى بيدق لدى الدول الكبرى التي ترغب في السيطرة على النفط والغاز الطبيعي بالمنطقة".

وشدد على أن "تاريخ أرمينيا ملطخ بالإبادات الجماعية، والمجازر"، مضيفًا "فمنذ 30 عامًا تحتل إقليم قره داغ الجبلي، وتدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا وأذربيجان، وتهدف لإنهاء الوجود التركي".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا، بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع والأذربيجانية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات، خلال الأيام الأخيرة، عن استشهاد 12 عسكريًا من أذربيجان، ومقتل العشرات من الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قرة باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".