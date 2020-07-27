البيت الأبيض يعلن إصابة مستشار الأمن القومي بفيروس كورونا

اعلن البيت الابيض الاثنين إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للامن القومي روبرت اوبراين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الاميركية في بيان إن اوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل "من مكان آمن" خارج البيت الابيض، لافتة الى أنه "لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس" وأن مجلس الأمن القومي يعمل بصورة طبيعية.

زار أوبراين باريس منتصف تموز/يوليو حيث التقى بنظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني على وجه الخصوص.

في أيار/مايو، كُشف عن إصابة كاتي ميللر، المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس وزوجة ستيفن ميللر، المستشار المقرب لدونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد. لكنها تعافت وعادت إلى العمل.

وفي أوائل تموز/يوليو، جاءت نتيجة اختبار كيمبرلي غيلفويل، مقدمة البرامج السابقة في تلفزيون فوكس نيوز وصديقة دونالد ترامب جونيور، إيجابية بكوفيد-19.

وهي من المسؤولين الرئيسيين عن تمويل حملة دونالد ترامب المرشح لانتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر أملاً بالفوز بولاية ثانية.