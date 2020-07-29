الولايات المتحدة تقرر سحب 12 ألف جندي من ألمانيا

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستسحب 12 ألف جندي من ألمانيا، وستعيد منهم حوالي 6400 إلى البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين ( لم تسمهم) أن الولايات المتحدة، مدفوعة بطلب الرئيس دونالد ترامب سحب جنوده بلاده من ألمانيا، ستعيد حوالي 6400 جندي إلى بلادهم، وتحول حوالي 5400 إلى دول أخرى في أوروبا.

واشارت أن ذلك جزء من خطة للبنتاغون ستكلف مليارات الدولارات وستحتاج إلى سنوات لإكمالها.

وبحسب الوكالة فإن القرار يأتي تنفيذا لرغبة ترامب المعلنة في سحب قوات أمريكية من ألمانيا، على الأقل جزئيا بسبب "فشلها" في إنفاق ما يكفي على الدفاع.

وقال المسؤولون إن بعض تحركات سحب الجنود ستبدأ في غضون أشهر، ومن المحتمل أن ترسل قوات جوية وبرية إلى دول لديها بالفعل قوات أمريكية.

وستترك خطة البنتاغون حوالي 25 ألف جندي في ألمانيا.

وقالت الوكالة الأمريكية: "يرتبط الإعلان ارتباطًا وثيقًا بخطة زيادة وجود القوات الأمريكية في بولندا، وهو التحول الذي طال انتظاره من قبل الرئيس البولندي أندريه دودا".

وبحسب مسؤولي الدفاع فإن هذه الخطوات ستكلف "مليارات" وتتطلب البناء في قواعد في الولايات المتحدة لاستيعاب القوات الإضافية.

وانتقد أعضاء في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب سحب القوات من ألمانيا واعتبروا ذلك بمثابة هدية لروسيا وتهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وفق الوكالة الأمريكية.