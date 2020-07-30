ترامب يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية "خشية التزوير"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

واستند ترامب بدعوته هذه إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا.

وحذر في تغريدات قائلا: "أثبت التصويت عبر البريد أنه كارثة مأساوية، ووسيلة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي".

واستكمل دفاعه عن مقترح تأجيل الانتخابات قائلا: "التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات غير دقيقة وخطورة في التاريخ؛ ما يسيء إلى الولايات المتحدة".

وتابع ترامب قائلًا: "لذلك ليتم تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن".

ورغم رفض ترامب لمقترح التصويت عبر البريد خشية التزوير، إلا أنه لا يوجود أي دليل على تزوير الانتخابات على نطاق واسع من خلال التصويت عبر البريد، حسب ما قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.