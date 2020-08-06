بعد تويتر.. فيسبوك يحذف منشورا لترامب يتعلق بانتشار فيروس كورونا

حذف فيسبوك منشوراً للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه يحتوي على "معلومات مضللة" حول فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن حذف المنشور، الأربعاء، يعتبر أول مرة على منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة.

والمقطع المحذوف جزء من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، صباح الأربعاء، قال فيه إن الأطفال "محصنون من الإصابة" بكوفيد-19، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس رغم تحذير الخبراء.

وهذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها فيسبوك محتوى خاصا بصفحة لترامب، في ما يتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا.

وكان موقع تويتر، قد دخل في خلاف مع ترامب، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن فيها خرقاً لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.

كما دعا تويتر أيضا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين للرئيس بخصوص التصويت بالبريد.