ترامب يصدر أوامر تنفيذية لحظر التعامل مع تيك توك ووي تشات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على مرسومين منفصلين يحظران أي معاملات أمريكية من الأفراد أو المؤسسات مع تطبيقي وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين.

وبحسب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوما، فإن انتشار التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" في الولايات المتحدة لا يزال يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد.

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب عزمه التوقيع على أمر تنفيذي بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد ترامب أنه لا يريد أن يكون تطبيق "تيك توك" تحت سيطرة الصين بسبب "مخاوف أمنية"، مشددا على ضرورة أن تكون إدارة التطبيق في الولايات المتحدة عبر شركة "مايكروسوفت" أو أي شركة أمريكية أخرى.

وتدور مفاوضات منذ أكثر من شهر بين "بايت دانس" الصينية ومايكروسوفت، لقيام الأخيرة بشراء عمليات الشركة في السوق الأمريكية، التي تضم قرابة 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان الأحد، إنها "تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس.. ملتزمون بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة".