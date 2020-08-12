الإدارة الأمريكية تشتري 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كشف الرئيس الأميركي عن توقيع عقد بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة "موديرنا"، لتصنيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي وهو العقد السادس من نوعه منذ أيار/مايو.

وقال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الثلاثاء: "يسرني أن أعلن الليلة أننا توصلنا إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه. وأضاف أن "الحكومة الفدرالية ستمتلك جرعات اللقاح تلك".

وأعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وشركة موديرنا تقف في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد للوباء.

فيما يحذر العلماء من أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.