"البنتاغون" يشكل فرقة عمل جديدة لدراسة "الأجسام الطائرة المجهولة"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، تشكيل وحدة جديدة تسمى "فرقة عمل الظواهر الفضائية غير المعروفة"(UAP)؛ المعنية بالتحقيق في تقارير حول ظهور أجسام طائرة مجهولة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الجمعة، عن الوزارة الأمريكية، أشارت فيه إلى أنه تم تأسيس هذه المجموعة في 4 أغسطس/ آب الجاري بمصادقة من نائب وزير الدفاع ديفيد نوركفيست.

ولفت البيان إلى أن هذه المجموعة ستقوم بمهامها بشكل مرتبط بالأمانة العامة للبحرية الأمريكية تحت سقف مستشارية الدفاع والاستخبارات في البنتاغون.

وشدد البيان على أن هذه المجموعة ستقوم بعملها وفق هدف يتمثل في فهم أفضل للظواهر والأجسام الفضائية، وتصنيفها، وتحديد المخاطر المحتملة لها.