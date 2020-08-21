وزير الخارجية الأميركي: الأوروبيون اختاروا الانحياز إلى آيات الله

اتهم وزير الخارجية الأميركي الأوروبيين بـ"الانحياز إلى آيات الله" الإيرانيين، وذلك بعد تفعيله في نيويورك، خلافاً لرغبتهم، آلية ترمي لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وأتى تصريح الوزير مايك بومبيو الخميس رداً على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن الولايات المتحدة فقدت في 2018 حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران الحق القانوني لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية.

وقال بومبيو للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث قدم طلباً رسمياً لتفعيل هذه الآلية: "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله".

وأضاف أن "أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح أن يُرفع".

وتلقت واشنطن صفعة قوية في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عندما لم تصوت إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان معها على مشروع قرار قدمته لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في نتيجة كشفت عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وأكد الوزير الأميركي أن بلاده لجأت لتفعيل آلية سناب باك بعدما لم يترك لها شركاؤها الأوروبيون "أي خيار آخر" ولا سيما للإبقاء على حظر السلاح المفروض على إيران.

وقالت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك إن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية" في 2018 وبالتالي لا يمكنها "أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت "نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرغم من التحديات الرئيسية التي يمثلها انسحاب الولايات المتحدة" من هذه الاتفاقية و"نحن مقتنعون بأن قضية عدم احترام الإيرانيين باستمرار لالتزاماتهم المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن نعالجها في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاقية".

وشددت الدول الثلاث على أنها "تحض إيران على إعادة النظر في جميع أعمالها التي تتعارض مع التزاماتها النووية والعودة دون تأخير إلى احترامها بالكامل".

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية.

وتتيح آلية "سناباك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.

لكن سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشككون في إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى هكذا خطوة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.