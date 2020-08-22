حرائق كاليفورنيا المستعرة تشرد عشرات الآلاف

شردت حرائق "كاليفورنيا" المستعرة عشرات آلاف الأشخاص في عدة أنحاء من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي.

ونقل موقع "الحرة" المحلي، السبت، عن سلطات الولاية قولها إن "الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأججت نيرانها درجات حرارة قياسية، ومعدلات رطوبة منخفضة جدا، أودت، الجمعة، بحياة 5 أشخاص على الأقل".

وأوضحت السلطات أن "عشرات آلاف الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في كاليفورنيا هرباً من مئات الحرائق التي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف".

كما أتلفت الحرائق المشتعلة، الجمعة، ما يقارب 90 ألف هكتار من المساحات الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

ويهدد الحريق المذكور كروم العنب، في مقاطعتي نابا وسونوما، المشهورتين بإنتاج النبيذ واللتين شهدتا في السنوات الأخيرة حرائق مماثلة.

وبسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، اضطر عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات آمنة في مواقف السيارات أو على الشواطئ، بدلاً من الإقامة في مراكز الإيواء التي توفرها السلطات.

والخميس، أكد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، في خطاب ألقاه خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، العلاقة السببية المباشرة بين التغيّر المناخي وهذه الحرائق.

وقال نيوسوم إن "التغير المناخي حقيقة واقعة.. إذا كنت لا تصدق ذلك، فتعال إلى كاليفورنيا".