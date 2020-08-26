مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة آخر إثر إطلاق نار، على خلفية أعمال الشغب في ولاية ويسكونسن، غربي الولايات المتحدة.

ووقعت حادثة إطلاق النار في وقت متأخر الثلاثاء، في مدينة كينوشا، بولاية ويسكونسن، خلال الليلة الثالثة من أعمال الشغب في الولاية، على خلفية إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، بحسب شرطة المدينة.

وقال ديفيد بيث مفوض شرطة كينوشا، في تصريح صحفي، إن أحد القتيلين أطلقت النار عليه في الرأس، فيما قتل الآخر، إثر إصابة في الصدر.

ولفت مسؤول الشرطة إلى أن الجريح لم يصب بجروح مهددة للحياة.

وفتحت سلطات الولاية تحقيقا في حادثة إطلاق النار، ولم تصدر بعد أي معلومات بشأنها، كما لم يتم الكشف بعد عن هوية الضحايا.

وأوقف أمن الولاية شرطيين عن العمل، الإثنين، بعد إصابة رجل أسود يدعى "جاكوب بليك" بعدة رصاصات في ظهره، في واقعة أدت إلى انطلاق احتجاجات وفرض حظر تجول محلي.

وشهدت المدينة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تحدوا فرض حظر التجول المعلن بعد ليلة من أعمال الشغب.

ووقعت حادثة بليك، الأحد في بلدة كينوشا، حيث يظهر مقطع فيديو التقط بواسطة هاتف خلوي وانتشر على نطاق واسع بليك يتبعه ضابطا شرطة وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة، ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق قبل أن يطلق الشرطي النار ويصيب بليك عدة مرات في ظهره.