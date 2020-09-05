انطلاق الانتخابات الأميركية رسمياً مع بدء عمليات الاقتراع بالبريد

انطلقت الانتخابات الأميركية رسمياً يوم أمس الجمعة مع بدء عمليات الاقتراع عبر البريد في ولاية كارولاينا الشمالية للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقبل شهرين فقط على موعد الانتخابات في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، يستغل ترامب المخاوف من احتجاجات عنيفة في مدن أميركية، ليشكك في نزاهة آلية التصويت بالبريد، فيما كثف منافسه بايدن انتقاداته لرئيس "مؤسف" معتبرا أنه غير مؤهل للمنصب.

وينتظر أن تؤدي المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع وتيرة الاقتراع بالبريد، فيما يسعى ملايين الناخبين لتجنب مراكز التصويت.

وفي بلد يواجه أزمة صحية وانقساما حول العنصرية، ستكون الأيام الستون المقبلة اختبارا لقدرة أكبر اقتصاد في العالم على تنظيم انتخاباته بعدما غيره الوباء الذي أودى بحياة 187 ألف أميركي.

وستبدأ كارولاينا الشمالية في إرسال أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع بريدية، لتلبية الطلب الكبير على ذلك. وستتبعها في الأسابيع المقبلة ولايات أخرى مهمة مثل ويسكونسن، التي زارها كل من المرشحين مؤخرا.

وباتت آلية الاقتراع موضوعا ساخنا في مشهد سياسي يثير الانقسامات بشكل متزايد.

* بذور الشك :

أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة "يو إس إيه توداي" وجامعة سافولك، أن 56 بالمئة من الناخبين الجمهوريين المستطلعين قالوا إنهم سيتوجهون شخصيا إلى مراكز الاقتراع، مقارنة ب26 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين يعتزمون القيام بالأمر نفسه.

وواحد من بين أربعة ناخبين لبايدن قالوا إنهم في حال خسارة مرشحهم في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، فلن يكونوا على استعداد للقبول بفوز ترامب باعتباره "فوز عادل". وعبر واحد من بين خمسة ناخبين لترامب عن رأي مماثل.

وخلال حملته التي سعى فيها للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، زرع ترامب بذور الشك في صفوف قاعدته إزاء شرعية انتخابات تتضمن عددا كبيرا من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.

وترامب نفسه، الذي يصوت بالبريد في ولاية فلوريدا المسجل فيها، قال مرارا ومن دون تقديم أدلة إن الاقتراع بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع.

حتى أنه اقترح على أنصاره أن يحاولوا الاقتراع مرتين ليختبروا الآلية، ما عرّضه للتقريع على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ديمقراطيين.

ومن المتوقع أن يعلق المرشحان الحملة خلال عطلة عيد العمل التي تستمر ثلاثة أيام.

لكن يوم الجمعة المقبل قد يلتقي ترامب وبايدن وجها لوجه، إذ أعلن كل منهما عن المشاركة في مراسم في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، في ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وردا على سؤال بشأن مشاركته المنصة مع ترامب في حال دعي لذلك أجاب بايدن بنعم "فهو لا يزال رئيس الولايات المتحدة".