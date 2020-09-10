اعتذار قاضية كندية لمواطنة مسلمة رفضت نزع نقابها أمامها

قدمت قاضية كندية اعتذارها لسيدة مسلمة كانت قد رفضت النظر في قضيتها قبل 5 سنوات لكونها منتقبة، في إحدى المحاكم بمقاطعة كيبيك.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل/نيسان 2015 حينما دخلت أمرأه مسلمة تدعى رانيا العلول إلى قاعة المحكمه في مونتريال بمقاطعة كيبيك، لتسترد سيارتها التي تم التحفظ عليها لقيام ابنها بقيادتها برخصة موقوفة، وقد تم إيقافة وسحب السيارة.

وعندما وقفت أمام القاضية إلينا مارينجو طلبت منها خلع نقابها، وقالت لها المحكمة لا تسمح بارتداء قبعة رأس أو نظارة شمسية داخل قاعة المحكمة، وعندما سألت القاضية السيدة رانيا عن سبب تغطيتها وجهها أجابت "رانيا" لأنها مسلمة.

القاضية أعطتها مهلة 30 دقيقة لتهيئة نفسها والعودة إليها مكشوفة الوجه، وعندما عادت إليها وجدتها أنها ما زالت تحتفظ بالنقاب، فطلبت القاضية منها أن تحضر محامي للدفاع عنها، وكانت إجابة السيدة "رانيا" بأنها ليس في استطاعتها توكيل محامي للدفاع عنها.

فعادت القاضية لتكرر لها ما قالته بأن المحكمة لا تسمح بقبعة أو نظارة شمسية فكيف تسمح بالاستماع إليها وهي مغطاة الوجه بالكامل، وعندما رفضت السيدة الكشف عن وجهها، رفضت القاضية السماع إليها واعتبرتها في حكم الغائب وقامت بتأجيل القضية.

والأربعاء، عقد أعضاء مجلس قضاء كيبيك الذي يعتبر أعلى جهة تأديبية للقضاة بالمقاطعة، جلسة افتراضية مع القاضية ورانيا العلول، بموجب قرار تم اتخاذه في وقت سابق.

القاضية مارينجو، قامت بتلاوة نص اعتذارها عن الواقعة أمام أعضاء المجلس، وأقرت بأنها ارتكبت خطأ حينما طلبت من العلول خلع نقابها، معربة عن ندمها حيال ذلك، وأنها لم يكن لديها أية نية لاتهام المواطنة أو إبداء عدم الاحترام تجاهها.

وأشارت القاضية إلى أنها في ذلك الوقت قارنت بين نقاب العلول والقبعات والنظارات الشمسية، موضحة أن السبب في ذلك هو تقديم مثال بسيط وعام على كيفية تطبيق القواعد بالمحاكم، ولم تقصد عدم احترام للمواطنة المسلمة أو لمعتقداتها.

هذا وطلبت القاضية من العلول السماح، وقدمت اعتذارها.