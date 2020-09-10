بومبيو لا يستبعد تورط مسؤولين كبار في قضية تسمم نافالني

قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يرجح أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني قد تم بأمر من مسؤولين كبار في موسكو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير مايك بومبيو، الأربعاء، خلال مقابلة مع إحدى المحطات الإذاعية.

وأضاف الوزير قائلا "أعتقد أن الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم معارض، يدركون أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تم في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، وأعتقد أن هذا ليس جيداً للشعب الروسي".

وتعهد بومبيو بأن يفعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما بوسعهما لمعرفة المسؤولين عن تسميم نافالني.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي المحامي البالغ 44 عاما والناشط ضد الفساد، عندما كان في رحلة جوية في 20 أغسطس/آب الماضي، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا في مدينة أومسك الروسية.

ثم وافق الأطباء الروس، في 21 أغسطس/آب، على السماح بنقل نافالني من مستشفى في سيبيريا، بناء على طلب أقاربه، إلى برلين لتلقي العلاج.

والأحد، ألمحت برلين بفرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم نافالني.

فيما رجح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الأسبوع الماضي، أن يكون المعارض الروسي "ضحية اعتداء بالسم"، مبررا بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في المستشفى.

وبناء على ذلك، دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موسكو إلى فتح تحقيق في "تسميم" نافالني، فيما قالت موسكو إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث مع المعارض الروسي.