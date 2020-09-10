واشنطن تدعو دول "آسيان" للتحرك ضد بكين في بحر الصين الجنوبي

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى التحرك الفعلي ضد الوجود الصيني في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الـ53 لوزراء خارجية دول آسيان.

وأوضح بومبيو أن الإدلاء بتصريحات حول الوجود العسكري الصيني في المياه المُختلف عليها ببحر الصين الجنوبي، لا يكفي، بل يجب التحرك بشكل فعلي وملموس ضد هذا الوجود.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانب دول رابطة جنوب شرق آسيا في أي تحرك يقومون به ضد الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وذكر بأن الصين تنتهك سيادة دول آسيان ولا تحترم مبدأ وحدة أراضيها، وتعبث بالقيم الديمقراطية المذكورة في ميثاق الرابطة.

وتابع قائلا: "عليكم آلّا تسمحوا للحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) بانتهاك حقوقكم وحقوق شعوبكم، ثقوا بأنفسكم فالولايات المتحدة الأمريكية ستساعدكم".

وبحر الصين الجنوبي متجزأ من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، ويُتوقع إحتواؤه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.

ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، فضلا عن الصين، على السيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تصاعدت في الأعوام الأخيرة.

وتدعي بكين أن 80 بالمئة من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة".