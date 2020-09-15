ترامب: ردنا على أيّ هجوم إيراني سيكون "أقوى ألف مرة"

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين إيران من مغبّة شنّ أيّ هجوم على الولايات المتّحدة، متوعّداً بأنّ ردّ الولايات المتّحدة عليها سيكون "أقوى ألف مرّة"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أميركية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "أيّ هجوم من جانب إيران، أيّاً يكن شكله، ضدّ الولايات المتّحدة سيجابه بردّ على إيران أقوى بألف مرّة".

وأتى ردّ فعل الرئيس الأميركي إثر تقارير صحافية أفادت أنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" السفيرة الأميركية في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، في معلومات سخّفتها طهران، مؤكّدة أنّ "لا أساس لها".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الاثنين أنّه يأخذ "على محمل الجدّ" المعلومات التي تفيد أنّ إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" سفيرة أميركية.