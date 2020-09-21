القبض على امرأة متهمة بإرسال طرد "قاتل" إلى ترامب

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، إلقاء القبض على امرأة يشتبه في أنها أرسلت طردا يحتوي على مادة "الريسين" القاتلة إلى الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي ـ لم تسمه ـ قوله إن المرأة "اعتقلت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وإنها كانت تحمل مسدسا".

والأسبوع الماضي، اعترضت السلطات الأمريكية طردًا يحتوي على مادة الريسين القاتلة، تم إرساله إلى ترامب.

ورجح المحققون إمكانية أن يكون الطرد قادما من كندا.

من جهتها، قالت ماري ليز باور، المتحدثة الرئيسية باسم وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، إنهم يتابعون التقارير المقلقة عن الطرود التي تحتوي على مادة الريسين الموجهة إلى مواقع الحكومة الفيدرالية الأمريكية".

وأضافت: "سلطات إنفاذ القانون الكندية تعمل عن كثب مع نظرائها الأمريكيين. ولأن الأمر قيد التحقيق، فلا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات"، حسب المصدر ذاته.

ويعد الريسين مركب شديد السمية، يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها مسبقاً في مؤامرات إرهابية.