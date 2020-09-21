توقيف امرأة أرسلت مغلفاً مسموماً إلى الرئيس الأمريكي

ألقت السلطات الأميركية القبض على شخص متهم في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة الريسين السامة أرسل الى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقالت تقارير إعلامية إن الشخص المشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند إلقاء القبض عليها.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آرون بوكر لفرانس برس "حدثت عملية التوقيف عند بيس بريدج في بوفالو في نيويورك"، في إشارة الى الجسر الذي يربط بين كندا وولاية نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أميركية السبت أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها الى ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" إذ يتم فحص البريد وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من بذور الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أوتنشقها أو حقنها لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.