ترامب يدعو لمحاسبة الصين على انتشار كورونا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معاقبة الصين بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب، في نص كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشر البيت الأبيض مقتطفات منه: "أوقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم".

ووصف الرئيس الأمريكي عدة مرات في كلمته المرض بـ"الفيروس الصيني"، قائلا: "يجب على الأمم المتحدة تحميل الصين المسؤولية عن إجراءاتها".