ترامب يواجه بايدن في أول مناظرة رئاسية الثلاثاء

أعلنت اللجنة المسؤولة عن المناظرات الانتخابية في الولايات المتحدة، عقد أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، الثلاثاء المقبل.

وقالت اللجنة، إنّ المناظرة الأولى بين المرشحين للانتخابات الأمريكية ستركز على عدة موضوعات في مقدمتها جائحة كورونا، وشؤون المحكمة العليا، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء.

وستعقد المناظرة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وسيديرها كريس والاس من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وبينما أوضحت اللجنة أن موضوعات المناظرة قابلة للتغير، إلا أنها أعلنت أن من بين موضوعاتها أيضا "الاقتصاد، وقضايا العرق والعنف في المدن الأمريكية، إضافة إلى نزاهة الانتخابات".

كما لفتت أن المناظرة ستنقسم إلى ستة أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، حسب المصدر ذاته.

ويخوض ترامب معركة انتخابية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.