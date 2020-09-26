ترامب يعتزم ترشيح القاضية المحافظة "كوني باريت" للمحكمة العليا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب، الإعلان السبت، عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة إيمي كوني باريت، لعضوية المحكمة العليا.

وإذا تم التصديق على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن باريت ستحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج، وهي أيقونة ليبرالية توفيت عن 87 عاما في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعد باريت المرشحة المفضلة لدى المحافظين المتدينين وهم من أنصار ترامب الرئيسيين في الانتخابات.

وطلب ترامب من مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية ويهدف الديمقراطيون للسيطرة على المجلس.

وعين ترامب باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها شيكاغو في 2017.

وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين.