انكماش الناتج المحلي للولايات المتحدة 31.4 في المئة بالربع الثاني

أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، أن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة خلال الربع الثاني 2020، أظهرت انكماشا بنسبة 31.4 % على أساس سنوي، قياسا على القراءة السابقة التي قدرت انكماشا بنحو 31.7 %.

وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (حكومي)، فإن قراءة الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني أقل بقليل من القراءة السابقة في أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى القراءة الأولية في يوليو/تموز، بانكماش 32.9 %.

ورغم خفض الانكماش، إلا أنه ما يزال أكبر انكماش على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مما دفع الاقتصاد إلى الركود، وسط تداعيات جائحة كورونا المستمرة التي أضرت بالاستهلاك، وفرضت أوضاع مالية صعبة على الشركات.

وكان الناتج المحلي للولايات المتحدة، سجل انكماشا بنسبة 5 % خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتضرر الاقتصاد الأمريكي من حالة الإغلاق الكبير التي انطلقت في مارس/آذار الماضي، وتضررت قطاعات واسعة بالاقتصاد الأكبر عالميا.

ولمجابهة تداعيات الفيروس، مرر مجلس النواب الأمريكي حزم تحفيز مالية بنحو 3 تريليونات دولار، كما خفض بنك الاحتياط الاتحادي معدلات الفائدة إلى قرب الصفر، فيما تتم مناقشة إقرار حزمة مالية إضافية تتجاوز تريليوني دولار خلال الفترة المقبلة.