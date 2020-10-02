البيت الأبيض: أعراض إصابة ترامب "خفيفة" ويتابع مهامه

أفاد البيت الأبيض، الجمعة، أن أعراض إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا "خفيفة"، مشيرا أنه يواصل مهامه.

وقال رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في مؤتمر صحفي، إن "ترامب وزوجته ميلانيا، بحالة معنوية جيدة"، لافتاً أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات لحالته على مدار اليوم.

وأضاف أن "الرئيس لديه أعراض خفيفة، وبينما نتطلع لمحاولة التأكد من أن صحته وسلامته ورفاهيته في حالة جيدة، فإننا نواصل النظر في ذلك لجميع الشعب الأمريكي".

وتابع ميدوز قائلاً: "إنه بحالة معنوية جيدة، بل هو أيضا نشيط جداً".

وكان البيت الأبيض ألغى معظم الفعاليات المجدولة لليوم من جدول الرئيس الأمريكي اليومي، باستثناء مكالمة هاتفية منتصف اليوم.

بدوره، قال سكوت أطلس، أحد أعضاء فريق عمل ترامب المعني بفيروس كورونا، لقناة "فوكس نيوز"، إنه يتوقع "تعافيا تاما وكاملا وسريعا" لترامب، مضيفًا أنه "لا يوجد سبب يدعو للذعر".

وأضاف أطلس، خلال مقابلة حصرية مع القناة: "ليس من المستغرب أن يصاب الناس بالعدوى، حتى مع وجود احتياطات".

وتابع قائلاً: "أتوقع الشفاء التام والكامل والسريع، وأن يعود (ترامب) لطبيعته بعد فترة العزل اللازمة، وسيعود في أفضل حال".

إلا أن ترامب ظهر مرارًا وتكرارًا في الأماكن العامة دون ارتداء كمامة، كما سخر من كمامة منافسه الديمقراطي، مرشح الرئاسة، جون بايدن، خلال مناظرة الانتخابات الرئاسية وذلك قبل يومين فقط من إصابته بكورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال في تغريدة إنه ثبت إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس.

وأضاف أنهما سيدخلان الحجر الصحي ويبدأان عملية العلاج على الفور.

وفي وقت سابق الخميس، خضع ترامب لفحص الكشف عن كورونا بعد تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس بالفيروس.

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" أن اختبار هيكس كانت نتيجته إيجابية"، مضيفا: "ذهبت للاختبار وسنرى ما سيحدث".