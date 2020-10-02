ترامب وزوجته ميلانيا يعلنان إصابتهما بفيروس كوفيد-19

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأكد أنه سيخضع للحجر الصحي.

وكتب ترامب على تويتر: "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى ميلانيا بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه الجمعة.

وكان من المقرر أن يقيم ترامب تجمعا ضمن حملته الانتخابية في مطار سانفورد في فلوريدا مساء الجمعة، لكن جدوله المحدّث يقتصر على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول "دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19".

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية، وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.