ترامب بعد عودته للبيت الأبيض: لا تخافوا من كورونا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وصوله البيت الأبيض، مساء الإثنين، المواطنين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا، قائلاً إنه "سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب".

ودخل ترامب البيت الأبيض بشكل استعراضي، إذ وقف في شرفة الغرفة الزرقاء، وخلع الكمامة ووضعها في جيبه، أمام عدسات الكاميرات، ورفع إبهاميه في إشارة إلى تحسن حالته الصحية.

وأكد ترامب، الذي وصل قادما من مستشفى "والتر ريد"، القريب من العاصمة واشنطن، حيث كان يعالج من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس، أنه "تعلم الكثير عنه"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال للأمريكيين: "لا تتركوه يتحكم في حياتكم.. لا تخافوا منه.. كونوا حذرين.. أنتم تستطيعون هزيمته"، ودعاهم إلى "العودة للعمل".

وأضاف في كلمة بالفيديو نشرها عبر تويتر: "لدينا أفضل المعدات الطبية.. أفضل الأدوية التي تم تطويرها حديثا، وستحظى بموافقة قريبا".

ولفت ترامب إلى أنه كان بإمكانه مغادرة المستشفى، قبل يومين، قائلاً: "كنت أشعر أني أفضل مما كنت عليه قبل 20 عاما".

وغادر الرئيس الأمريكي، المركز الطبي الذي يقع في ولاية ميريلاند، بعد الساعة السادسة والنصف مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، بعد تلقيه الرعاية الصحية لنحو ثلاثة أيام عقب إصابته بالمرض.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي نيته مواصلة حملته الانتخابية.