ترامب يرفض المشاركة في مناظرة "افتراضية" أمام بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية تقام "افتراضيا" أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

جاء ذلك تعليقا على إعلان لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية التي قالت في وقت سابق اليوم إن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن ستكون "افتراضية" إثر إصابة الرئيس بكورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس بينزنس" إن هذا الترتيب "غير مقبول لدينا".

كما اتهم منظمي المناظرة بمحاولة حماية خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت لجنة المناظرة في وقت سابق اليوم أن المناظرة بين المرشحين المفترض عقدها منتصف الشهر الجاري في ميامي، ستكون افتراضية "حرصا على سلامة وصحة جميع المشاركين بالمناظرة الرئاسية الثانية".

وأوضحت أن المرشحين "سيشاركان من مكانين بعيدين منفصلين"، بينما يظل المشاركون والمسؤولون في ميامي.

والجمعة الماضية، أعلن ترامب إصابته وزوجته بكورونا، قبل أن يكتب في تغريدة، الثلاثاء، إنه يتطلع لمناظرة بايدن في ميامي.

بدوره، قال بايدن إنه ينبغي عدم عقد المناظرة إذا لم يتعاف ترامب من فيروس كورونا.