ترامب يخاطب الأمريكيين لأول مرة منذ مغادرته المستشفى

خاطب الرئيس دونالد ترامب، السبت، الأمريكيين في أول مناسبة عامة يحضرها بالبيت الأبيض منذ إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها من شرفة البيت الأبيض: "أشعر بأني على ما يرام، وبصحة جيدة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف "أريد أن تعرفوا بأن بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع".

وأكد أن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة "سيختفي، إنه يختفي".

كما تعهد ترامب بالعمل "على بناء مجتمعات محلية آمنة ومتطورة، ونظام صحي بأسعار مقبولة".

ويسعى ترامب (74 عاما) إلى حضور تجمع في فلوريدا، الإثنين المقبل، ضمن حملته الانتخابية في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.